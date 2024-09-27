Чоловік підпалив себе у будівлі Полтавської ОВА: що відомо

Відомо, що наразі чоловіка з опіками 90% тіла було госпіталізовано. Він перебуває у реанімації обласної лікарні.

Повідомляється, що сьогодні до Полтавської ОВА зайшов чоловік, який хотів потрапити на прийом до керівництва адміністрації. Його направили до керівника відділу роботи зі зверненнями громадян Валерії Балагури, однак він, не дочекавшись, вилив на себе бензин, після чого сам себе та підпалив.

Джерела видання зазначили, що чоловік має статус ВПО та проживав у модульному містечку на вул. Медичній, 1.

"У нього був нестійкий психологічний стан, що виявилося у його неодноразових скаргах стосовно керівника обласної поліції Євгена Рогачова, який нібито краде у нього помідори та переслідує", - сказали джерела "Полтавщини".

У виданні додали, що у "Кременчуцькій газеті" повідомлялося, що цей чоловік є переселенцем з Маріуполя. Також відомо, що раніше його сусіди казали, що він поводиться неадекватно, проте від психологічного освідчення постійно відмовлявся.