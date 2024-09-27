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Чоловік підпалив себе у будівлі Полтавської ОВА: що відомо

Фото: Полтавська ОВА (poda gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні чоловік вирішив себе підпалити у будівлі Полтавської ОВА, не потрапивши до керівника відділу роботі зі зверненнями громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-видання "Полтавщина".

Відомо, що наразі чоловіка з опіками 90% тіла було госпіталізовано. Він перебуває у реанімації обласної лікарні.

Повідомляється, що сьогодні до Полтавської ОВА зайшов чоловік, який хотів потрапити на прийом до керівництва адміністрації. Його направили до керівника відділу роботи зі зверненнями громадян Валерії Балагури, однак він, не дочекавшись, вилив на себе бензин, після чого сам себе та підпалив.

Джерела видання зазначили, що чоловік має статус ВПО та проживав у модульному містечку на вул. Медичній, 1.

"У нього був нестійкий психологічний стан, що виявилося у його неодноразових скаргах стосовно керівника обласної поліції Євгена Рогачова, який нібито краде у нього помідори та переслідує", - сказали джерела "Полтавщини".

У виданні додали, що у "Кременчуцькій газеті" повідомлялося, що цей чоловік є переселенцем з Маріуполя. Також відомо, що раніше його сусіди казали, що він поводиться неадекватно, проте від психологічного освідчення постійно відмовлявся.

Раніше у ВООЗ зазначали, що кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну РФ проти України. Там додали, що наразі психічний стан громадян стає основною проблемою охорони здоров’я в Україні.

Також ми розповідали про те, яким чином лікарі радять піклуватися про свій психологічний та емоційний стан українцям під час війни.

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Полтава