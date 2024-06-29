Чоловік підірвав гранату посеред Луцька. Його затримала СБУ

Чоловіка, який підірвав гранату, затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Ним виявився 23-річний житель Хмельницької області.

"Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії", - розповіли в СБУ.

Крім того, СБУ закликала повідомляти їй про факти виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, або ж про підозрілих осіб.

"Інформація, яка надійде до СБУ, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована", - зазначають в спецслужбі.