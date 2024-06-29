Чоловік підірвав гранату посеред Луцька. Його затримала СБУ

У суботу, 29 червня, у центрі Луцька чоловік підірвав гранату. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Чоловіка, який підірвав гранату, затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Ним виявився 23-річний житель Хмельницької області.
"Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії", - розповіли в СБУ.
Крім того, СБУ закликала повідомляти їй про факти виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, або ж про підозрілих осіб.
"Інформація, яка надійде до СБУ, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована", - зазначають в спецслужбі.
Нагадаємо, сьогодні вночі подібний інцидент стався в Києві. Там чоловік підірвав гранату в одному з житлових кварталів Деснянського району. В результаті вибуху постраждало 11 автомобілів.
А до цього невідомий підірвав гранату в автомобілі мешканця Бучі. Чоловік погрожував гранатою водію та вимагав відвезти його на кордон з Білоруссю.
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