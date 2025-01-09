У Києві водій напав на поліцейського: відкрито кримінальне провадження

У соціальних мережах активно обговорюється відео із затриманням чоловіка в Подільському районі Києва.

Вчора, 8 січня, під час патрулювання інспектори поліції помітили автомобіль Ford, номерні знаки якого не відповідали державним стандартам. Після зупинки транспортного засобу зʼясувалося, що водій поводився агресивно, а пізніше спробував покинути місце події.

Реакція водія

Під час розмови з патрульними чоловік почав погрожувати фізичною розправою. На зауваження про неправомірність своїх дій водій не реагував. Конфлікт загострився, і він завдав тілесних ушкоджень одному з патрульних.

Поліція затримала порушника та викликала на місце слідчо-оперативну групу. Інцидент було зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Юридичні наслідки

За фактом опору правоохоронцям внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків.