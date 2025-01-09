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У Києві водій напав на поліцейського: відкрито кримінальне провадження

Україна, Четвер 09 січня 2025 11:20
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У Києві водій напав на поліцейського: відкрито кримінальне провадження Фото: Напад на поліцейського в Подільському районі (facebook.com.UA.National Police)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві затримали водія, який агресивно поводився та завдав тілесних ушкоджень інспектору. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

У соціальних мережах активно обговорюється відео із затриманням чоловіка в Подільському районі Києва.

Вчора, 8 січня, під час патрулювання інспектори поліції помітили автомобіль Ford, номерні знаки якого не відповідали державним стандартам. Після зупинки транспортного засобу зʼясувалося, що водій поводився агресивно, а пізніше спробував покинути місце події.

Реакція водія

Під час розмови з патрульними чоловік почав погрожувати фізичною розправою. На зауваження про неправомірність своїх дій водій не реагував. Конфлікт загострився, і він завдав тілесних ушкоджень одному з патрульних.

Поліція затримала порушника та викликала на місце слідчо-оперативну групу. Інцидент було зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Юридичні наслідки

За фактом опору правоохоронцям внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків.

Нагадаємо, що 7 січня, на одному з вокзалів міста Дніпро стався інцидент, у якому 45-річний чоловік поранив ножем поліцейського під час перевірки документів.

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