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Чоловік в Ізюмі постраждав від вибуху невідомого об'єкта

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Чоловік в Ізюмі (Харківська область) сьогодні, 3 липня, отримав травми через вибух невідомо об'єкта, який він тримав у своїх руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Мінна небезпека залишається високою в Харківській області. Сьогодні в Ізюмі близько 16:00 в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет", - йдеться у повідомленні.

Який стан постраждалого

Постраждалий - 1991 року народження. Наразі його доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.

Ситуація з мінами у Харківській області

З початку повномасштабного вторгнення ДСНС знешкодила в Харківській області понад 72 тисячі вибухонебезпечних предметів.

За словами речника ГУ ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка, в регіоні зараз працює 31 піротехнічний розрахунок ДСНС - це 157 саперів і 62 одиниці спецтехніки.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина територій України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому уряд започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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