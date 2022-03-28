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Член украинской переговорной группы Умеров назвал фейком свое отравление

Фото: Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Наталья Юрченко

В России распространяют сообщения об отравлении нардепа и члена украинской переговорной группы Рустема Умерова. Переговорщик назвал эту информацию фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в Facebook.

Сообщения о якобы отравлении политика начали появляться в сети в марте. Российские журналисты заявляли, что нардепа отравили в Киеве.

Однако переговорщик опроверг эту информацию и отметил, что чувствует себя удовлетворительно.

"Комментируя заранее ссылки сомнительных "СМИ": со мной все в порядке. "Не читайте до обеда советских газет". Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас так же активно продолжается", - написал Умеров.

Напомним, в Турции заявили, что переговоры Украины и России в Стамбуле начнутся сегодня вечером.

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