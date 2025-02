Чісора після кривавої перемоги кинув виклик Усику (відео)

Бій пройшов у англійському Манчестері. Чісора переміг одноголосним рішенням суддів. Рахунок на картах арбітрів – 114-112, 116-110 та 117-109. Поєдинок проводився за другу позицію у рейтингу IBF. Тепер британець може отримати претендентський поєдинок за титул чемпіона світу.

Чісора готувався до бою проти Джаррелла Міллера. Однак угода зірвалася і американця замінив швед Валлін. У середині бою британський ветеран отримав розсічення над правим оком. Незважаючи на це, він двічі відправляв суперника в нокдаун. Вперше це сталося в 9-му раунді, а потім – у 12-му, за 10 секунд до закінчення бою.

Для Чісори цей бій став 49-м у кар'єрі та першим із липня минулого року – тоді він одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Джо Джойсом.

34-річний Валлін зазнав своєї третьої поразки на професійному рингу – попередні були від Тайсона Ф’юрі в 2019-му і Ентоні Джошуа в 2023-му.

Бій про всяк випадок назвали "Останнім танцем", хоча не секрет, що Чісора хоче провести на професійному рингу 50-й поєдинок. Тож одразу ж після вердикту суддів ветеран звернувся до вболівальників і влаштував невеличке шоу. Він запропонував публіці обрати наступного опонента.

Британець запропонував три варіанти: співвітчизників Деніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа, а також реванш з українцем Олександром Усиком, якому у 2020-му він поступився за очками.

Судячи з реакції вболівальників, бій з Дюбуа їх не дуже цікавить. А ось варіанти з Джошуа або Усиком – подобаються. Після "голосування" слово взяв голова компанії Queensberry Promotions Френк Воррен і пообіцяв організувати Чісорі той бій, який він попросить.

