Число жертв землетрясения в Турции приближается к 20

В результате землетрясения на востоке Турции погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 13 человек погибли в провинции Элязыг, пять человек - в соседней провинции Малатья.

Министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что сотрудники аварийно-спасательных служб проводят поиски под завалами еще 30 пропавших без вести, более 500 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении на востоке Турции в провинции Элязыг увеличилось до 14 человек. Губернатор турецкой провинции Элязыг заявил, что госпитализированы 225 пострадавших при землетрясении, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили травмы разной степени тяжести. Сначала сообщалось о четырех жертвах.