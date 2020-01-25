ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 20

Новости » Недвижимость     25.01.2020 - 03:10
Число жертв землетрясения в Турции приближается к 20
Фото: последствия землетрясения (twitter.com/RaheelNama)

Под завалами остаются еще 30 человек

В результате землетрясения на востоке Турции погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 13 человек погибли в провинции Элязыг, пять человек - в соседней провинции Малатья.

Министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что сотрудники аварийно-спасательных служб проводят поиски под завалами еще 30 пропавших без вести, более 500 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении на востоке Турции в провинции Элязыг увеличилось до 14 человек. Губернатор турецкой провинции Элязыг заявил, что госпитализированы 225 пострадавших при землетрясении, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили травмы разной степени тяжести. Сначала сообщалось о четырех жертвах.

На Закарпатье произошло землетрясение В Тихом океане произошло сильное землетрясение
Новости Украины землетрясение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь