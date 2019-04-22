Число жертв терактов на Шри-Ланке приближается к 300

Число погибших в ходе терактов на Шри-Ланке достигло 290 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Hindustan Times.

Сообщается, что на данный момент известно о не менее 290 погибших. Кроме того, по данным полиции, около 500 человек пострадали.

Накануне, 21 апреля, в день католической Пасхи на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Сначала сообщалось о взрыве в трех отелях и двух церквях, позже бомбы сработали недалеко от зоопарка в Дехивале, рядом с Коломбо и в пригороде столицы Дематагоде.

Кроме того, бомбу обезвредили возле главного международного аэропорта Шри-Ланки. После этого власти усилили меры безопасности в воздушной гавани. Также в стране ввели комендантский час и блокировали работу мессенджеров.

По словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена, личности исполнителей и организаторов терактов установлены. По его словам, правительство предпримет все необходимые для задержания подозреваемых.

"Мы будем их преследовать вне зависимости от их религиозных убеждений", - добавил министр.