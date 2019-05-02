Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 51

Количество погибших при нападениях на мечети в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года возросло до 51. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что гражданин Турции Зекерия Туян умер в больнице после полученных ранений во время обстрела.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter выразил соболезнования семье погибшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в новозеландском Крайстчерче предотвратили новый теракт в том же районе, в котором в марте произошел массовый расстрел в мечетях. В частности, полиция в ходе проверки сообщения о заложенной бомбе в пригороде Крайстчерча обезвредила взрывное устройство.

Массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта. Не менее сорока человек погибли на месте происшествия, общее число погибших достигло 50. По обвинению в организации теракта арестован 28-летний австралиец Брентон Харрисон Таррант, который снимал расстрелы на видео и транслировал в прямом эфире в Facebook.

Отметим, в апреле произошли масштабные теракты на Шри-Ланке, которые назвали местью за расстрелы в Новой Зеландии.