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Число жертв пожара в COVID-больнице в Северной Македонии достигло 14

Автор: Илона Свиридова

В результате пожара в COVID-больнице в Северной Македонии погибли не менее 14 человек. Инцидент произошел в городе Тетово на северо-западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что пожар возник в результате взрыва модульного блока. Пожар потушили спустя два часа после взрыва кислородных баллонов, которые используются для лечения пациентов с COVID.

"Прокуратура распорядилась провести вскрытие для опознания тел 14 человек, погибших в результате пожара, и мы выясняем, есть ли еще погибшие. Некоторым из погибших потребуется анализ ДНК, чтобы определить их личность. По предварительной информации, среди погибших нет медперсонала", - говорится в сообщении местной прокуратуры.

Также сообщается о пострадавших, но их количество не называется.

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