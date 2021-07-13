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Число жертв пожара в COVID-больнице в Ираке возросло до 52

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Эн-Насирия, Вторник 13 июля 2021 03:20
Число жертв пожара в COVID-больнице в Ираке возросло до 52 Фото: В результате пожара в ковид-больнице в Ираке погибли более 40 человек (thenationalnews.com)
Автор: Артур Родивилов

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 52. По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице - взрыв баллона с кислородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

На кадрах, которые распространил телеканал, видно, как пламя охватило большую часть здания.

Десятки человек в настоящий момент заблокированы в больнице, однако пожарным удалось локализовать распространение огня. В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП.

70 человек получили ранения, 20 пациентов были успешно спасены в результате эвакуации.

Напомним, 29 января в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы.

В ноябре 2020 года в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в румынском городе Пятра-Нямц погибли десять человек. Возгорание произошло в реанимационном отделении и распространилось на соседнее помещение. Огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

В декабре произошел пожар в Египте в отделении интенсивной терапии частной больницы города Эль-Убур. Погибли семеро пациентов, которое были госпитализированы с коронавирусом. Еще пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения.

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