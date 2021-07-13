Число жертв пожара в COVID-больнице в Ираке возросло до 52

Фото: В результате пожара в ковид-больнице в Ираке погибли более 40 человек (thenationalnews.com)

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 52. По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице - взрыв баллона с кислородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

На кадрах, которые распространил телеканал, видно, как пламя охватило большую часть здания. Десятки человек в настоящий момент заблокированы в больнице, однако пожарным удалось локализовать распространение огня. В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП. الناطق باسم الصحة العراقية في محافظة ذي قار عمار الزاملي: المعلومات المتوافرة حول ضحايا حريق مستشفى الحسين ما تزال أولية#العربية pic.twitter.com/AEcrYmvaEv — العربية (@AlArabiya) July 12, 2021 70 человек получили ранения, 20 пациентов были успешно спасены в результате эвакуации.