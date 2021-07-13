Число жертв пожара в COVID-больнице в Ираке возросло до 52
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар возросло до 52. По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице - взрыв баллона с кислородом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.
На кадрах, которые распространил телеканал, видно, как пламя охватило большую часть здания.
Десятки человек в настоящий момент заблокированы в больнице, однако пожарным удалось локализовать распространение огня. В связи со случившимся Минздрав региона объявил режим ЧП.
الناطق باسم الصحة العراقية في محافظة ذي قار عمار الزاملي: المعلومات المتوافرة حول ضحايا حريق مستشفى الحسين ما تزال أولية#العربية pic.twitter.com/AEcrYmvaEv— العربية (@AlArabiya) July 12, 2021
70 человек получили ранения, 20 пациентов были успешно спасены в результате эвакуации.
Напомним, 29 января в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы.
В ноябре 2020 года в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы в румынском городе Пятра-Нямц погибли десять человек. Возгорание произошло в реанимационном отделении и распространилось на соседнее помещение. Огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.
В декабре произошел пожар в Египте в отделении интенсивной терапии частной больницы города Эль-Убур. Погибли семеро пациентов, которое были госпитализированы с коронавирусом. Еще пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения.