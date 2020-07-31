Число пострадавших в ДТП в Крыму возросло

Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

Личности погибших и пострадавших сейчас уточняются

В Крыму в дорожно-транспортном пришествии (ДТП) с микроавтобусом число пострадавших увеличилось до 10 человек. Ранее сообщалось о 7 потерпевших.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Крымские власти" сообщили, что в данный момент четверо получивших травмы находятся в симферопольской больнице. Двоих из них оперируют и еще двое находятся под наблюдением. Кроме того, двое детей получили в аварии незначительные ссадины и ушибы, их забрал отец.

Также пострадавшую беременную женщину направили в перинатальный центр. Еще трое пока остаются в больнице Белогорска, рядом с которым произошло ДТП, за одним из них направлена машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ" в Белогорском районе на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли 8 человек, включая водителя.

Напомним, в Днепропетровской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 пассажиров; водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Запорожье автобус въехал в электроопору, в результате аварии пострадали 6 пассажиров.