ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Число пострадавших в ДТП в Крыму возросло

Крым, Пятница 31 июля 2020 10:28
Число пострадавших в ДТП в Крыму возросло
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Личности погибших и пострадавших сейчас уточняются

В Крыму в дорожно-транспортном пришествии (ДТП) с микроавтобусом число пострадавших увеличилось до 10 человек. Ранее сообщалось о 7 потерпевших.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Крымские власти" сообщили, что в данный момент четверо получивших травмы находятся в симферопольской больнице. Двоих из них оперируют и еще двое находятся под наблюдением. Кроме того, двое детей получили в аварии незначительные ссадины и ушибы, их забрал отец.

Также пострадавшую беременную женщину направили в перинатальный центр. Еще трое пока остаются в больнице Белогорска, рядом с которым произошло ДТП, за одним из них направлена машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком "КамАЗ" в Белогорском районе на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли 8 человек, включая водителя.

Напомним, в Днепропетровской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 пассажиров; водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Запорожье автобус въехал в электроопору, в результате аварии пострадали 6 пассажиров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь