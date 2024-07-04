Число жертв обстрілу Дніпра зросло: в лікарні померла постраждала

Лисак повідомив, що сьогодні у лікарні померла 58-річна жінка, яка постраждала під час вчорашньої атаки росіян на Дніпро.

"Медики робили все, що можна. Та травми виявилися занадто важкими... Вже 7 жертв", - повідомив керівник ОВА.