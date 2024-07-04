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Число жертв обстрілу Дніпра зросло: в лікарні померла постраждала

Фото: число жертв через обстріл Дніпра знову зросло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір стало відомо про ще одну загиблу внаслідок вчорашнього російського обстрілу Дніпра. Жінка померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Лисак повідомив, що сьогодні у лікарні померла 58-річна жінка, яка постраждала під час вчорашньої атаки росіян на Дніпро. 

"Медики робили все, що можна. Та травми виявилися занадто важкими... Вже 7 жертв", - повідомив керівник ОВА.

 

Удари РФ по Дніпру

Нагадаємо, вчора вранці військові РФ завдали комбінованого удару по Дніпру. Місто атакували дронами та ракетами. Внаслідок атаки у Дніпрі спалахнуло декілька пожеж - був пошкоджений один з торгових центрів, автомобілі та АЗС.

Сьогодні стало відомо, що понад 55 людей отримали поранення, а кількість загиблих досягла - 6 людей.

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