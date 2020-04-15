Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило 3 тысячи

В Нидерландах на сегодня число умерших от коронавирусной болезни выросло до 3134 человек. Об этом сообщает RIVM.

Как сообщается, в Нидерландах за последние сутки лабораторно подтвердили 734 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 188 человек нуждались в госпитализации и еще 189 человек умерли. Как отмечается, всего в стране заразилось 28153 человека.

Напомним, в Нидерландах фиксируют рост случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала.

РБК-Украина ранее сообщало, что количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, от инфекции скончались более 126 тыс. человек. Больше всего зараженных в Соединенных Штатах Америки. Согласно последним данным, число инфицированных в стране превысило 614 тыс. человек.

Кроме того, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус в 10 раз более опасный чем свиной грипп.

Также в ВОЗ отметили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.

Добавим, что в США начались клинические испытания на людях новой потенциальной вакцины от коронавируса.