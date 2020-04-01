Число жертв коронавируса в Италии продолжает расти

За сутки от коронавируса в Италии скончались 727 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По сравнению с прошлым днем, количество жертв вируса в стране уменьшилось на 110 человек. Больше всего умерших в северных регионах Италии - Ломбардии (7593 человека), Эмилии-Романьи (1732 человек) и Пьемонте (886 человек).

С начала вспышки COVID-19 унес жизни почти 13,2 тыс. итальянцев.

При этом отмечается незначительный рост числа зараженных - 2937 человек за сутки (вчера заразились 2107 человек). Общее число инфицированных коронавирусом в Италии - почти 106 тыс. человек

Пик заболеваний коронавирусом власти страны ожидают на этой неделе. Для эффективной борьбы с вирусом в Италии продлили противоэпидемические карантинные ограничения до 13 апреля.

По данным Министерства здравоохранения Италии, высокая смертность среди пожилых жителей страны из-за коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе.