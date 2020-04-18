Число жертв коронавируса в Испании превысило 20 тысяч человек

Напомним, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. США является лидером как по числу заболевших (более 700 тысяч), так и по числу умерших от COVID-19 (более 36 тысяч). Италия и Испания занимают вторую и третью позицию среди стран, наиболее пострадавших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. У всех пациентов, принимавших участие в клиническом испытании препарата, были тяжелые респираторные симптомы и лихорадка, но они смогли покинуть больницу менее чем через неделю после лечения.

Как писало РБК-Украина, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогноз падения мировой экономики в связи с пандемией коронавируса может выглядеть оптимистичнее, чем реальность, которая нас ожидает. Пока что в МВФ прогнозируют падение на 3%.

По состоянию на 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели.