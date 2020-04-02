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Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 13:05
Число жертв коронавируса в Испании превысило 10 тысяч
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Испании за сутки умерли 950 больных COVID-19

Число умерших от коронавируса в Испании превысило 10 тысяч человек. Об этом сообщает испанский вещатель RTVE.

Сообщается, что по состоянию на 2 апреля в Испании заражены более 110 тысяч человек, при этом почти 73,5 тысячи пациентов проходят лечение. На сегодня выздоровели 26 743 пациента, еще 10 003 человека умерли.

Также сообщается, что Испания достигла рекордного уровня смертности от коронавируса за один день, поскольку за минувшие сутки зафиксировали 950 смертей. В связи с этим парламент согласился продлить чрезвычайное положение в стране до 11 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции за сутки от коронавируса умерли более 500 человек. Страна вышла на четвертое место по количеству смертельных случаев от коронавируса, которое превысило 4 000 - после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

В то же время Министерство здравоохранения Италии заявило, что высокая смертность среди пожилых итальянцев с коронавирусом объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре - январе.

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