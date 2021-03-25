Число жертв ДТП с украинцами в Польше возросло

Число погибших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с украинцами в Польше, которое произошло 6 марта, возросло до шести. В больницах остаются еще двое пострадавших.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, вчера в больнице города Жешув умер гражданин Украины - пассажир этого автобуса.
"Его семья осведомлена, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", - отметил Николенко.
Он добавил, что в больницах остаются двое украинцев, в том числе женщина в тяжелом состоянии.
Напомним, более полусотни украинцев попали в ДТП в ночь на 6 марта вблизи населенного пункта Кашице в Польше. Автобус съехал с дороги и перевернулся, на месте погибли пять человек. По версии польского следствия, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет.
Украинскому водителю предъявили обвинения, ему грозит до восьми лет лишения свободы за неумышленную аварию. Предполагается, что он допустил неудачный маневр, когда решил съехать на место стоянки и отдыха. Польская сторона отмечает, что автобус двигался с разрешенной для этого участка скоростью.