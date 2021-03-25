Число жертв ДТП с украинцами в Польше возросло

По его словам, вчера в больнице города Жешув умер гражданин Украины - пассажир этого автобуса.

"Его семья осведомлена, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", - отметил Николенко.

Он добавил, что в больницах остаются двое украинцев, в том числе женщина в тяжелом состоянии.