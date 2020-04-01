Число жертв COVID-19 в США превысило 700 человек за сутки

В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек. Об этом сообщается в статистической сводке CNN.

Телекомпания подчеркивает, что эти показатели о заболеваемостью вирусом COVID-19 являются самыми высокими по стране за день. По состоянию на 31 марта общее число летальных случаев в США - 3774.

Таким образом США оказались в мире на третьем месте по числу жертв COVID-19.

Напомним, в США чиновник Государственного департамента умер от коронавируса.

Кроме того, более тысячи сотрудников нью-йоркской полиции заразились коронавирусом по состоянию 31 марта. Известно, что вирус обнаружен у 1 048 полицейских и 145 гражданских специалистов департамента. Пятеро сотрудников полицейского департамента умерли. На больничном сейчас находятся 5199 полицейских.

Кроме того, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве подтвердили девять случаев заболевания коронавирусом среди своих сотрудников.