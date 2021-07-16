Число жертв беспорядков в ЮАР превысило 200 человек: некоторые из них были застрелены

По данным правительства ЮАР, в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг во время беспорядков погибли 212 человек. Некоторые из них были застрелены, а другие скончались во время давки при мародерстве.

В провинции Квазулу-Натал за участие в беспорядках были арестованы 1692 человека. Сейчас ситуация в регионе нормализуется.

Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, беспорядки в двух провинциях страны были спровоцированы внешними силами. "Совершенно очевидно, что все эти инциденты беспорядков и грабежей были спровоцированы - были люди, которые их планировали и координировали", - уточнил он.

По его словам, большинство из зачинщиков уже выявлены и власти не позволят "анархии и хаосу разворачиваться в стране".