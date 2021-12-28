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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 280 млн человек, - ВОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий инфекции скончались более 5,4 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВОЗ.

По информации организации на 28 декабря, в мире заразились коронавирусом 280 119 931 человек. Скончались от последствий инфекции - 5 403 662. Больше всего подтвержденных случаев выявлено в США - 51 775 769. Далее идут:

  • Индия - 34 799 691;
  • Бразилия - 22 239 436;
  • Великобритания - 12 209 995;
  • Россия - 10 437 152;
  • Турция - 9 332 332;
  • Франция - 8 896 253;
  • Германия - 7 026 369.

При этом в Украине ВОЗ отметила 3 649 236 случаев коронавируса и 95 105 смертей.

Напомним, сегодня в Великобритании и Франции зарегистрировано рекордное количество заражений - 129,4 тысячи и 180 тысяч соответственно. Рекорд по новым инфицированным коронавирусом также зафиксирован в Турции - 32 176 новых случаев.

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