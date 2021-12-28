Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 280 млн человек, - ВОЗ

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 280 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий инфекции скончались более 5,4 млн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВОЗ.
По информации организации на 28 декабря, в мире заразились коронавирусом 280 119 931 человек. Скончались от последствий инфекции - 5 403 662. Больше всего подтвержденных случаев выявлено в США - 51 775 769. Далее идут:
При этом в Украине ВОЗ отметила 3 649 236 случаев коронавируса и 95 105 смертей.
Напомним, сегодня в Великобритании и Франции зарегистрировано рекордное количество заражений - 129,4 тысячи и 180 тысяч соответственно. Рекорд по новым инфицированным коронавирусом также зафиксирован в Турции - 32 176 новых случаев.