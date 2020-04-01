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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 859,5 тысяч

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 07:17
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 859,5 тысяч

Умерли по состоянию на утро 1 апреля 42 тыс. 332 человек

В мире число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 тысяч 556 человек по состоянию на 7:00 утра среды, 1 апреля (по Киевскому времени). Об этом сообщает центр Джона Хопкинса в США.

Количество летальных случаев составляет 42 тысяч 332 человек в мире. Выздоровели на сегодня уже 178 300 человек.

Больше всего заразившихся в США - 189 510 человек. В Италии темпы заражения снизились и сейчас число больных коронавирусом составляет 105 тысяч 792 человек. Умерших при этом - 12 тыс. 428 человек.

В Испании зафиксировано 95,923 заболевших (8 464 умерших). В Китае число больных составляет 82,294 (3 187 погибших) по официальным данным.

Напомним, в Соединенных Штатах число погибших от коронавируса за последние сутки составило 770 человек, а в целом 3 774 человек (состояним на 31 марта). Таким образом США оказались в мире на третьем месте по числу жертв COVID-19.

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