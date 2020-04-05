Число зараженных коронавирусом в Украине возросло

За сутки было зафиксировано 156 новых случаев
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в Telegram министерства.
В частности, за сутки зафиксировано 156 новых случаев.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев", - указано в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также указано, что по состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля зафиксированы 32 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Отмечалось, что заразились 1225 человек. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.
Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, погибли 64 774 зараженных, а вылечились - 246 893 человека.