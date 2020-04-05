Число зараженных коронавирусом в Украине возросло

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

За сутки было зафиксировано 156 новых случаев

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в Telegram министерства.

В частности, за сутки зафиксировано 156 новых случаев.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев", - указано в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область -14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 28 случаев;

Запорожская область - 39 случаев;

Ивано-Франковская область - 105 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Киев - 225 случаев;

Киевская область - 82 случая;

Львовская область - 15 случаев;

Луганская область -3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 9 случаев;

Ровенская область - 38 случаев;

Сумская область - 49 случаев;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область - 7 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также указано, что по состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля зафиксированы 32 летальных случая, связанных с заболеванием коронавирусом. Отмечалось, что заразились 1225 человек. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может начаться в середине апреля.

Во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, погибли 64 774 зараженных, а вылечились - 246 893 человека.