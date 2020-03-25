Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло почти на 350 человек

В Турции число умерших за последние сутки от коронавируса COVID-19 составило 7 человек, общее число жертв пандемии возросло до 44 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что 24 марта было подтверждено 343 новых случаев заражения. Таким образом, число заболевших по стране достигло 1872 человек.

"За последние 24 часа проведено 3952 теста. Диагностировано 343 новых случаев инфицирования. Скончались семеро наших пациентов, шестеро из них - люди пожилого возраста", - сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Ранее сообщалось, что в Турции с 22 марта ужесточили карантинные мероприятия, связанные с коронавирусом COVID-19. Отныне лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания запрещается выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности будут помогать социальные работники.

Напомним, первую смерть от вируса в стране зафиксировали 17 марта. С тех пор количество зараженных стремительно увеличивается. За три дня заразились еще тысяча человек.