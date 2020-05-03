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Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3,5 млн

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 06:48
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3,5 млн

Почти 225 тыс. человек умерли

В мире число зараженных коронавирусом по состоянию на утро 3 мая составляет 3 484 176 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers.

Так, умерли от COVID-19 уже почти 245 тыс. человек во всем мире. Больше всего смертей, более 67 тыс., зафиксировано в США.

Кроме того, около трети зараженных в мире припадает на США. Там зафиксировали 1,16 млн случаев инфицирования. Также среди лидеров остаются Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия.

Россия и Турции присоиденилась к ним, поскольку число зараженных в этих странах превысило 120 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что почти половина американских штатов во главе с Техасом и Джорджией начинают возобновлять работу после нескольких недель карантина, в то время как другая часть штатов наоборот усиливает ограничения из-за коронавируса.

РБК-Украина писало, что США Дональд Трамп заявил о наличии у него информации, которая подтверждает, что источником коронавируса COVID-19 стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии в Китае.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом Гибреисус обратил внимание на то, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.

В Китае за сутки два новых случая заражения коронавирусом Джонсон рассказал о плане действий на случай его смерти от коронавируса
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