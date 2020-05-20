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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 21:25
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За последние сутки по всему миру выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Количество зараженных коронавирусом в мире 20 мая превысило 5 млн человек. Кроме того, за последние сутки по всему миру выявлено рекордное число новых случаев инфицирования COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В частности, от коронавируса с начала пандемии умерли более 327 тыс. человек. Более 1,9 млн человек уже вылечились от COVID-19 во всем мире. Активных случаев болезни в мире более 2,7 млн.

Больше всего зараженных в Соединенных Штатах. Там число больных превысило 1,5 млн человек. Также в пятерке стран по количеству больных коронавирусом оказались Российская Федерация (308 тыс.), Испания (279 тыс.), Бразилия (275 тыс.) и Великобритания (248 тыс.).

При этом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа в мире выявлено более 106 тысяч случаев заражения COVID-19.

"Еще никогда не было обнаружено столько заражений за одни сутки. Особое беспокойство вызывают растущие показатели в бедных странах", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп спрогнозировал, что в конечном счете коронавирус может унести жизни до 100 тыс. американцев. С начала пандемии в Штатах умерли 93,5 тыс. человек. Общее число зараженных по состоянию на 20 мая приближается к 1,6 млн.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Коронавирус
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