Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии достигло 70

На лайнере Diamond Princess в Японии число зараженных коронавирусом достигло 70 человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что еще шестеро пассажиров круизного лайнера, который находится на карантине в Японии, были заражены новым коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных на лайнере Diamond Princess достигло 70. Это самый большой очаг распространения коронавируса за пределами Китая.

Отметим, на борту находятся 25 граждан Украины, которые являются членами команды. Среди них пока не выявлено зараженных коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае присвоили временное название новому коронавирусу - NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Полное название на английском языке - Novel Coronavirus Pneumonia.

До этого стало известно, что в Японии вылечили мужчину, который первым заразился новым видом коронавируса 2019-nCoV внутри страны, не посещая Китай.

Он мог заразиться коронавирусом от туристов из Китая, среди которых могли быть инфицированные. Отмечается, что симптомы заболевания у него не были обнаружены.