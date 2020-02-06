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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 20

Новости » Общество     06.02.2020 - 05:31
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 20
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Ранее сообщалось о 10 пострадавших

Количество зараженных коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess возросло до 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Ранее сообщалось, что по крайней мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, инфицированы китайским коронавирусом 2019-nCoV. Среди пассажиров и членов экипажа было произведено более 200 заборов проб на наличие вируса, и как минимум у десятерых человек тест показал положительные результаты.

Напомним, Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту после того, как у 80-летнего пассажира, который находился на судне в прошлом месяце и сошел с лайнера в Гонконге, подтвердился случай инфицирования китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней.

РБК-Украина писало, что у берегов Японии на борту заблокированного из-за выявленного заболевания коронавирусом круизного лайнера находятся 25 украинцев. Всего на судне 237 пассажиров и членов экипажа. Есть ли среди инфицированных украинцы, пока неизвестно.

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