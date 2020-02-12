Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174

Еще 39 человек, включая одного сотрудника, заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным общественного вещателя NHK, общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

Ранее сообщалось, что в Японии подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. В понедельник, 10 февраля положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек.

Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля. После этого люди смогут покинуть судно.

РБК-Украина писало, что власти Японии приняли решение эвакуировать часть пассажиров с находящегося на карантине из-за коронавируса круизного лайнера Diamond Princess. В первую очередь вывезут пожилых людей и пассажиров, страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, 10 февраля подтвердилась информация о втором зараженном украинце. Оба зараженных уже покинули корабль и переведены в японскую больницу.