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Число зараженных коронавирусом в Киеве превышает 130 человек

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 12:08
Число зараженных коронавирусом в Киеве превышает 130 человек
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Количество инфицированных возросло на 25 людей

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что число зараженных коронавирусом в столице возросло до 132 человек. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что количество киевлян, заболевших коронавирусом, за сутки увеличилось на 25 человек.

"Динамика распространения коронавируса неутешительная. Количество киевлян заболевших увеличилось на 25 человек. В общем 132 случаев заболевания", - заявил Кличко.

При этом, по словам мэра, госпитализированы были 15 человек.

"Из 25-ти больных были госпитализированы 15 киевлян. Остальные 10 лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей", - заявил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. В частности, умерли четыре человека.

Как писало РБК-Украина, препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается. Все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава.

Добавим также, глава МВД Арсен Аваков допускает, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса не ранее 15 мая.

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