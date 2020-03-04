Число зараженных коронавирусом в Беларуси стремительно растет

Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает издание "БЕЛТА".

Издание пишет, что все случаи выявлены в результате активных мероприятий.

"Все шесть человек чувствуют себя абсолютно удовлетворительно. По состоянию на сегодняшнее утро температуры нет ни у кого, проводится динамическое наблюдение", - сказал министр.

Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом в Беларуси.

Напомним, в Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Также вчера в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел житель Черновцов, который вместе с женой приехал из Италии. В Минздраве начали работать с лицами, с которыми контактировал этот человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.