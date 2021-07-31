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Число заражений коронавирусом в Токио вновь бьет рекорды

Автор: Мария Кучерявец

В Токио, где сейчас проходят летние Олимпийские игры, зафиксировали 4 058 случаев заражения коронавирусом. Данный суточный показатель стал очередным рекордным максимумом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Отмечено, что это количество превысило предыдущий суточный рекорд в 3 865 случаев.

Так, наибольшее число заражений выявлено среди лиц в возрасте от 20 до 30 лет - 1 484.

В частности, на жителей Токио старше 65 лет приходится 106 случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 95 человек.

В Японии такое ухудшение эпидемиологической ситуации связывают с распространением нового "Дельта" штамма коронавируса.

Местные власти отмечают, что подавляющее количество заболеваний фиксируется среди молодежи. Это связывают с активным проведением вакцинации населения пожилого возраста.

Напомним, за сутки число выявленных случаев COVID-19 среди участников Олимпиады в Токио и персонала достигло 246.

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ТокиоОлимпиада 2020