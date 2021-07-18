Число заражений коронавирусом среди олимпийцев в Токио продолжает расти

В настоящее время в селе подтверждены три случая заболевания. Первый случай был зарегистрирован в субботу после того, как человек, который не является спортсменом, дал положительный результат.

Организаторы сообщили, что в воскресенье за пределами Олимпийской деревни у третьего спортсмена был положительный результат. Имена и национальности не разглашаются.

Олимпийские игры в Токио-2020 начнутся в пятницу, 23 июля, но растет беспокойство по поводу опасности распространения COVID, поскольку сейчас с Играми связано 55 подтвержденных случаев заболевания, включая официальных лиц и подрядчиков.

По данным Томаса Баха, президента Международного олимпийского комитета (МОК), по состоянию на пятницу в Японию приехало более 15 тысяч олимпийцев. В Олимпийской деревне, состоящей из 21 жилого дома, разместится около 11 тысяч спортсменов.

Бах признал критику в отношении проведения Олимпийских игр во время пандемии, но также защитил принятые превентивные меры.

"Мы хорошо осведомлены о скептицизме некоторых людей здесь, в Японии, - сказал он на пресс-конференции в субботу. - Я обращаюсь к японцам с призывом приветствовать спортсменов на их соревнованиях".

В этом месяце организаторы объявили, что на площадках в Токио не будет зрителей из-за чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в городе - беспрецедентный шаг, по словам представителя МОК.

Олимпийская деревня оборудована центрами тестирования и здоровья COVID с указателями, напоминающими жителям о необходимости надевать маски для лица и находиться на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Спортсмены будут отслеживаться и проверяться на COVID ежедневно; в случае положительного результата теста они будут переведены в изолятор за пределами Олимпийской деревни и не смогут участвовать в соревнованиях.