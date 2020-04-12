Число заболевших коронавирусом в ВСУ снова возросло

По состоянию на утро 12 апреля коронавирус выявили у 18 человек, которые служат в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в армии зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19, один человек уже выздоровел и один умер.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 20 человек", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими, которые не входят в круг лиц, с которыми заболевшие живут или ежедневно общаются.

Напомним, общее число зараженных в Украине уже составляет 2 777 человек. При этом 89 человек выздоровели, 83 пациента с коронавирусом умерли.

Отметим, на фоне коронавируса в США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах. Решение было принято, поскольку в стране число зараженных превысило полмиллиона, при этом не менее 20 000 человек умерли, а число погибших удвоилось с 10 до 20 тысяч всего за пять дней.