Число заболевших коронавирусом увеличилось почти до 3 тысяч

Общее число заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 2835 человек, из которых 81 - умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CCTV.

Как сообщается, 57 человек удалось вылечить от коронавируса.

"По состоянию на 18:.00 (12:00 по киевскому времени, - ред.), общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 2 835 человек, из них 81 человек умер, 57 человек были выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

Напомним, в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Ранее сообщалось, что глава Китайской Народной Республики заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.

Напомним, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавирус были дикие животные. Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Кроме того, в Пекине приостановят движение курсирующих между провинциями автобусов, чтобы предупредить распространение коронавируса с 26 января.

Вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 41 человек. При этом количество заболевших превысило 1300 человек. Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, Соединенных Штатах, Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах.