Число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 210 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ в Twitter.

По словам директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, число жертв от коронавирусной инфекции превысило 9 тысяч человек.

"Каждый день коронавируса, кажется, достигаетГебреисус.

Напомним, ВОЗ заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что испытания вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

Кроме того, в ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.