Число умерших от коронавируса в Испании падает второй день подряд

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в стране зарегистрировано 11744 умерших от коронавируса

Число погибших в результате заражения коронавирусом в Испании падает второй день подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Испании, за последние 24 часа от этой болезни умерло 809 человек по сравнению с 932 в предыдущий период. Таким образом второй день подряд наблюдается снижение числа умерших от коронавируса.

Также Минздрав сообщил, что общее количество зарегистрированных больных COVID-19 выросло до 124 736 в субботу с 117 710 в пятницу. Умерли от болезни 11744 человек.

Напомним, ранее Испания обошла Италию по числу заражений на две тысячи человек. При этом сначала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в связи с тяжелой ситуацией Европейский союз рассматривает продление срока закрытия границ. В частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о переговорах между странами-участницами ЕС о том, как действовать после Пасхи.

Кроме этого, в Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Врачи поехали в Италию на 14 дней. После возвращения их должны поместить на обсервацию.