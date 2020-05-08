Число умерших от COVID-19 в Италии превысило 30 тысяч

Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Италии.

За последние сутки от COVID-19 умерли 243 человека, а общее число летальных исходов достигло 30 201.

Всего с начала пандемии число зараженных в Италии достигло 217 185 человек, из которых более 99 тысяч излечились. При этом за последние сутки выздоровели 2 747 человек.

Лечение проходит 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тысячи - в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов.

Напомним, власти Южного Тироля, автономной провинции на севере Италии, ослабит некоторые карантинные меры раньше, чем это предусмотрено планом центрального правительства. Так, с 11 мая в провинции смогут открыться бары, рестораны, парикмахерские и музеи.

Кроме того, с 4 мая карантин в Италии начнут постепенно ослаблять. Так, была восстановлена работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев, было разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников.