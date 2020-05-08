ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число умерших от COVID-19 в Италии превысило 30 тысяч

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 20:02
Число умерших от COVID-19 в Италии превысило 30 тысяч
Иллюстративное фото (flickr)

За последние сутки от COVID-19 умерли 243 человека

Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Италии.

За последние сутки от COVID-19 умерли 243 человека, а общее число летальных исходов достигло 30 201.

Всего с начала пандемии число зараженных в Италии достигло 217 185 человек, из которых более 99 тысяч излечились. При этом за последние сутки выздоровели 2 747 человек.

Лечение проходит 87 961 человек, в том числе свыше 14,5 тысячи - в стационаре. В отделениях интенсивной терапии остаются чуть более тысячи пациентов.

Напомним, власти Южного Тироля, автономной провинции на севере Италии, ослабит некоторые карантинные меры раньше, чем это предусмотрено планом центрального правительства. Так, с 11 мая в провинции смогут открыться бары, рестораны, парикмахерские и музеи.

Кроме того, с 4 мая карантин в Италии начнут постепенно ослаблять. Так, была восстановлена работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев, было разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников.

Теги Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь