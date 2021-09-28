Число смертей от коронавируса в сутки в России побило новый рекорд

"Количество смертей из-за коронавируса в России за сутки выросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум", - говорится в сообщении.

Известно, что предыдущий максимум смертей от коронавирусной инфекции составлял 828, он был зарегистрирован 24 сентября.

В общем количестве в РФ насчитывается 205 531 летальный случай от COVID-19.

Между тем за минувшие сутки в стране заразились коронавирусом еще 21 559 человек.