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Число смертей от COVID в США достигло 700 тысяч: в Белом доме отреагировали

Автор: Артур Родивилов

В США зарегистрировали 700 тысяч смертей, связанных с коронавирусом. Штаты по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев COVID-19 и смертей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Страна сообщала в среднем о более 2 тысячах смертельных случаев в день за последнюю неделю, что составляет около 60% от пика смертности в январе.

"Полагаю, президент много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины", - сказала Псаки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698 992 человека.

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