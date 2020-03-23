Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 330 тысяч

Число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 330 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Сообщается, что общее число заболевших достигло 332 930 человек, большинство случаев зарегистрированы в Европе - свыше 170 тысяч.

"14 510 летальных случаях по всему миру, из которых более 8 тысяч приходятся на Европу. Наименьшее количество случаев заражения и смерти от COVID-19 на данный момент зарегистрировано в Африке. Всего 990 случаев заражения и 23 летальных исхода", - сообщает ВОЗ.

Напомним, что в мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется. Всего за 67 дней пандемии 100 тысяч человек заразились, через 11 дней заболевших удвоилось и всего через 4 дня стало 300 тысяч зараженных.

Ранее сообщалось, в мире уже более 300 тысяч больных коронавирусом, пандемия ускоряется. Сообщается, что всего за 67 дней пандемии 100 тысяч человек заразились, через 11 дней больных удвоилось и всего через 4 дня стало 300 тысяч зараженных.

Как сообщало РБК-Украина, в Испании зафиксировано более 33 тыс. случаев инфицирования, умерли 2182 испанца. Власти Испании заявили о 4 517 новые случаи заражения коронавирусом в стране.