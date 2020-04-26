Число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам

В воскресенье утром, 26 апреля, в мире зафиксировано 2 млн 921 тысячу 439 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

Случаев заражения и летальных исходов больше всего зафиксировали в США. Там подтвердили коронавирус у 960 896 человек. Из них 54 265 человек умерли и 118 162 - выздоровели.

Следом идет Испания - 223 759 подтвержденных случаев, Италия - 195 351, Франция - 161 488 и Германия - 156 513, Великобритания - 148 377 человек и Турция - 107 773.

В Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, зафиксировали 82 827 пациентов с коронавирусом. Из них 4 632 человека умерли и 77 394 - выздоровели.

В РФ зафиксировали 74 588 случаев. Из них 681 человек умер и 6 250 - выздоровели. В Польше подтвердили COVID-19 у 11 273 человек. Там умерли 524 человека и выздоровели 2 126.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом рассмотрит возможность отставки главы Минзрдава США из-за плохой борьбы с распространением коронавируса в стране.

Также сообщалось, что вирус COVID-19 сильно теряет свои свойства под воздействием тепла, солнечного света и влаги.