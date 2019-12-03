Число пострадавших украинцев в ДТП в России возросло

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 3 декабря в Воронежской области Российской Федерации, количество пострадавших украинцев возросло до 17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителя экстренных служб региона, раненые получили легкие и средней тяжести травмы.

Также он добавил, что семь пассажиров автобуса из числа тех, кто не пострадал, уже уехали с места происшествия попутным транспортом, четверо остаются в пункте обогрева на месте аварии.

Всего в автобусе нходились 28 граждан Украины. Они направлялись из Запорожья в Ростов-на-Дону.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и восемь единиц техники.

Авария произошла в сложных погодных условиях, в Богучарском районе идет сильный снегопад и метель.

Напомним, во вторник, 3 декабря, Воронежской области водитель не справился с управлением автотранспорта, в результате чего автобус опрокинулся.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Чехии в результате ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. Автобус вылетел с дороги и перевернулся. В его салоне находилось 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

Кроме того, в сентябре в румынском городе Сучава произошла авария с участием украинского туристического автобуса. На момент инцидента в автобусе находилось почти 70 граждан Украины, в том числе 20 детей. В результате происшествия погибли два человека.