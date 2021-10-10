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Число пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой под Одессой возросло

Автор: Александр Мороз

Число пострадавших в смертельном ДТП с маршруткой возле Одессы возросло до девяти человек. Все они госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера вечером вблизи села Дачное Одесского района на трассе Киев - Одесса в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса погибли 2 человека и 9 пострадали.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данным полиции, грузовик MAN на большой скорости врезался в автобус, который ехал впереди него.

Напомним, ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Одессой погибли два человека и шестеро пострадали.

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ДТПОдесса