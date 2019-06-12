Число пострадавших от отравления во Львове снова возросло

Число пострадавших от отравления на свадьбе во Львове достигло 47 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такие данные появились состоянию на 7 утра среды, 12 июня.

"По состоянию на 7 утра 12 июня госпитализированы 47 человек (из них 5 детей). Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - указано в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что количество пострадавших от отравления во время свадьбы во Львове резко возросло и достигло 44 человек.

Отмечалось, что четверо пострадавших отказались от госпитализации, еще одну женщину выписали из больницы по ее требованию.

Подчеркнем, среди пострадавших - пятеро детей, они находятся в областной инфекционной клинической больнице в состоянии средней тяжести. Отметим, всего на свадьбе 8 июня присутствовали около 100 человек.

Предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Отравление произошло в местном ресторане "Червона рута", сейчас в этом заведении работает Госпродпотребслужба, эксперты берут пробы продуктов, воды, а также осматривают персонал.

Как писало РБК-Украина, первые пострадавшие обратились к медикам еще 9 июня, 10 июня были госпитализированы 20 человек.

Добавим также, в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей.