Число пострадавших из-за отравления в Днепре возросло

Число пострадавших в результате отравления в Днепре на предприятии возросло до 24. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что у пострадавших диагноз - острая кишечная инфекция.

"По состоянию на 7 ч. 26 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20-24 июля). Проводится комплекс противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о 20 пострадавших в результате отравления в Днепре.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области от отравление на свадьбе пострадали по меньшей мере 84 человека.

Напомним, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы. Это дети в возрасте от 8 до 14 лет.

РБК-Украина писало, что 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети.